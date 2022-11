Decreto Aiuti Ter | via libera dalla commissione speciale Giovedì arriva a Montecitorio Cosa è previsto per la scuola

Ilsbarcherà in Cdm a giorni con una dota da 9,1 miliardi ereditati dal governo Draghi - Di questi 4 - 5 miliardi andranno a finanziare la proroga delle misure contro il caro - energia ,...... assediata dai progetti di parchi eolici in mare e adesso dal via libera alle trivelle per l'estrazione di gas naturale che il governo Meloni sta per varare con ilter scatenano una ...Sembra sfumare l'ipotesi di prorogare almeno per dicembre il bonus 150 euro, ovvero l'indennità prevista dal decreto aiuti-ter per i lavoratori dipendenti che a novembre hanno avuto una retribuzione i ...Sindaci, parlamentari e assessori regionali contro le nuove concessioni per l’estrazione di gas a poche miglia dal Delta del Po: «Qui mai più, il Polesine ha già pagato troppo» ...