Abusi | mea culpa di un cardinale francese

(Di martedì 8 novembre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette La Francia sotto shock per l’autodenuncia disessuali delRicard Bufera per la Chiesa cattolica, già da tempo alle prese con le torbide verità emerse nel corso delle indagini susessuali ai danni di minori. Una bufera che ha il volto e il nome di un alto prelato: il #Jean L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Euronews Italiano

Tutto questo disagio si può sintetizzare nelculpa di Sepp Blatter - ex numero uno della Fifa - ...migranti (minimo) c he Amnesty International ritiene siano stati sfruttati e abbiano subito...Nella Giornata Internazionale dedicata alla Protezione di bambini e adolescenti contro lo sfruttamento e glisessuali, la chiesa cattolica faculpa. E presenta il primo report suglisessuali nella chiesa: 98 i casi registrati negli ultimi 2 anni, 68 i colpevoli presunti tra cui 30 chierici il ... Giornata degli abusi sui minori: la chiesa fa mea culpa Nel 2020 e 2021, sono 89 le segnalazioni di pedofilia e abusi sessuali registrate nei centri di ascolto della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana. Ad affermarlo è il primo report dell’autorità eccl ...Nella Giornata Internazionale dedicata alla Protezione di bambini e adolescenti contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, la chiesa cattolica fa mea culpa. E presenta il primo report sugli abusi ...