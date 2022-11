Sorteggio Champions | Milan-Tottenham | Eintracht-Napoli e Inter-Porto

(Di lunedì 7 novembre 2022) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Urna benevola per le tre italiane ancora in corsa inLeague. Effettuato a Nyon ildegli ottavi che si disputeranno con gare d'andata fra il 14 e il 22 febbraio e ritorno fra il 7 e il 15 marzo. Il, che era fra le teste di serie, evita il pericolo Psg e se la vedrà contro l'Francoforte, vincitore dell'ultima Europa League, con la possibilità di giocarsi il passaggio del turno al “Maradona”. Sfida dal sapore italiano invece per il: i rossoneri hanno pescato ilallenato da Antonio Conte. Non è andata male nemmeno all', che rischiava City, Chelsea o Real: i nerazzurri se la vedranno coldell'ex Conceicao. Due i big match: Liverpool-Real Madrid, replay della finale ...

