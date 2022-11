(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Il Pd lombardo ha fatto ieri l'Assemblea regionale e ci siamo detti che la proposta di sostenere Letizianon sta né inné in. Letiziaè una donna di centrodestra, lo è stata da sindaco di Milano, lo è stata da vicepresidente della Lombardia, lo è stata ancora prima da presidente della Rai, lo è stata nella recente campagna elettorale, dove non ha certo sostenuto altre forze politiche. È impossibile, quindi, per noi sostenere Letizia". Lo ha affermato FFranco, vicecapogruppo del Pd al Senato, ai microfoni di 7Gold. "Si cerca di buttare nel nostro campo -ha aggiunto- un problema che non è del centrosinistra: in Lombardia, quando andremo a votare, probabilmente ci saranno due candidati di centrodestra uno contro ...

Il Sannio Quotidiano

Fontana sta cercando di mettere in secondo piano la notizia di oggi ovvero che il centrodestra inè esploso'. E Franco, senatore franceschiniano, esplicito chiude: 'Moratti non ...Fontana sta cercando di mettere in secondo piano la notizia di oggi ovvero che il centrodestra inè esploso'. E Franco, senatore franceschiniano, esplicito chiude: 'Moratti non ... **Lombardia: Mirabelli, ‘sostegno Pd a Moratti non sta nè in cielo nè in terra’** Roma, 7 nov. (askanews) - "Il Pd lombardo ha fatto ieri l'Assemblea Regionale e ci siamo detti che la proposta di sostenere Letizia Moratti non sta né in cielo né in terra. Letizia Moratti è una donna ...Prove di accordo tra Calenda e Pd sul nome di Carlo Cottarelli. Con il primo a confermare che "alle Regionali si vince o si perde al primo turno, quindi c'è bisogno di alleanze" e dunque "dobbiamo rag ...