(Di lunedì 7 novembre 2022) Circa 300, per lo più donne e bambini, da anni rifugiatisi ina causa della guerra nel loro paese, sono statinelle ultime ore in Siria nel quadro di un piano di ...

Agenzia ANSA

Dal 2011 insono giunti a ondate più di un milione di siriani. Il paese ha una popolazione di poco meno di quattro milioni di libanesi. Il piano di rimpatrio è stato molte volte criticato dall'...... almeno 76.500 rifugiati siriani sono tornati volontariamente dala partire dal 2016, alcuni con viaggi organizzati daldi Beirut e molti altri su iniziativa e con mezzi personali. Il ... Libano: governo, rimpatriati altri 350 profughi siriani - Medio Oriente Circa 300 profughi siriani, per lo più donne e bambini, da anni rifugiatisi in Libano a causa della guerra nel loro paese, sono stati rimpatriati nelle ultime ore in Siria nel quadro di un piano di ri ...Si tratta del secondo convoglio allestito in meno di due settimane, a bordo almeno 330 persone che hanno lasciato la Bekaa per la regione di Qalamoun. La questione rifugiati elemento di scontro politi ...