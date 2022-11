Ladispoli | kitesurfer “risucchiato da un elicottero” | al via il processo per lesioni “È volato e poi è piombato a terra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo diversi rinvii è iniziata ilsu quanto accaduto il 3 ottobre 2018 sulla spiaggia di Torre Flavia, a, provincia di Roma quando unromano, il 53enne Alessandro Ognibene fu sbalzato in aria con la propria vela per poi schiantarsi violentemente sull’arenile. Per l’accusa, a provocare l’incidente fu unmilitare dell’esercito impegnato in una esercitazione. Il caso, dopo la derubricazione del reato a, è finito nelle aule del Giudice di pace. Qui, la difesa degli imputati – i due piloti dell’e un ammiraglio che era responsabile dell’esercitazione – ha sostenuto che l’uomo non era statodall’dell’esercito bensì sollevato dal vento. Di tutt’altro avviso, invece, i testimoni: ...