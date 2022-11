Inter Bologna | Inzaghi ritrova un pezzo pregiato per mercoledì

(Di lunedì 7 novembre 2022)prepara l’alla delicata gara contro ildi Thiago Motta. Le ultime sui nerazzurril’di Simonetornerà in campo col, con la possibilità di riprendere il passo in campionato dopo la sconfitta con la Juventus. Il tecnico piacentino ha recuperato Bastoni, out ieri contro i bianconeri. Ecco la probabile formazione nerazzurra:(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Indisponibili: D’Ambrosio, Lukaku. Squalificati: nessuno. Allenatore: SimoneL'articolo proviene da Calcio News 24.

Alle 20: 45, l'ospita a San Siro ilcon Inzaghi pronto a dare spazio a Dzeko e Correa, favorito su Lautaro Martinez davanti. Chiudono il turno, giovedì, Verona - Juve (18:30) e Lazio - ... Inzaghi deve scegliere uno tra Acerbi e de Vrij in difesa, sulla destra Dumfries è favorito su Darmian. Brozovic scalpita ma rimane in dubbio, se non dovesse farcela sarà confermato Mkhitaryan; Dimarc ... «Numeri negativi, serve un'analisi interna molto approfondita». Dai quattro ko incassati (Lazio, Milan, Roma e domenica sera Juventus) in altrettanti big match di serie A, al mal ...