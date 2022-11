Gf Vip | Ginevra Lamborghini ancora nella bufera per un tweet su Chernobyl I fan | ' Toglietele i social'

(Di lunedì 7 novembre 2022)polemiche per. Ma stavolta lache l'ha travolta non riguarda il Gf Vip, dove è stata squalificata per la triste affermazione su Marco Bellavia . E, ora, la sorella ...

Leggi anche > 'Belen e Stefano De Martino si vedevano quando stavamo ancora insieme', Antonino Spinalbese choc al GfSul suo account,ha condiviso una foto in bianco e nero del disastro ...Ma si sa, come già doveva aver imparato dalla sua squalifica dal GF7 , il pubblico non perdona determinate gaffe . Di fronte alle numerose critiche,Lamborghini ha così cancellato il suo ...Ancora polemiche per Ginevra Lamborghini. Ma stavolta la bufera che l'ha travolta non riguarda il Gf Vip, dove è stata squalificata per la triste affermazione su Marco Bellavia. E, ora, la sorella di ...Ginevra Lamborghini è di nuovo nella bufera. Questa volta non c’entra il Grande Fratello Vip 7, da cui è stata squalificata dopo la triste affermazione su Marco Bellavia. La sorella della nota Elettra ...