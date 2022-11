Gf Vip 7 | Luciano Punzo ammette di essere attratto da due Vippone | ecco chi sono

Leggi su isaechia

(Di lunedì 7 novembre 2022)è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 7 da soli quattro giorni, eppure ha già fatto parecchio chiacchierare. Lo avevamo conosciuto a Temptation Island nell’edizione in cui Manuela Carriero, fidanzata con Stefano Sirena, aveva scelto di lasciare quest’ultimo e prendersi per mano col tentatore per vivere una nuova storia d’amore fuori dal reality. I dueapparsi suoi social più affiatati che mai, fino a qualche settimana fa, in cui sembrerebbeavvenuta la rottura. In realtà infatti,, nel video di presentazione mostrato al game-show di Canale 5 si è detto sigle senza mezzi termini. Lo stesso Sirena, a quel punto, aveva commentato la partecipazione del modello al Gf Vip 7 con varie emoticon che lasciavano intendere che si trattasse di semplice e puro show. Secondo ...