(Di lunedì 7 novembre 2022) Rinovede il bicchiere mezzo pieno, ma non è in grande compagnia tra chi tifa. A San Sebastian la squadra di Mestalla ha pareggiato 1 - 1 con la Real Sociedad, con i baschi in 10 dal ...

La Gazzetta dello Sport

'Sono molto contento con la prestazione della squadra', ha dettoalla fine. Però il Valencia non vince da 5 partite: tre pareggi e due sconfitte, 3 punti su 15 e l'undicesimo posto in ...Allo scadere cross in area verso il secondo palo per Chiricò che generosamente cidi testa ma ... A disposizione: Dini A.,F., Cantisani R., Crialese C., Giannotti P., Giron M., Panico G., ... Gattuso prova a sorridere, ma il suo Valencia non si sblocca