Europa League 2022 23 | il sorteggio degli spareggi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sono stati definiti gli accoppiamenti per glidi/23. Le italiane coinvolte, Juventus e Roma, se la vedranno rispettivamente contro Nantes(andata in casa e ritorno in Francia) e Salisburgo(andata in Austriae ritornoin casa), quest’ultima eliminata dal Milan nel girone di Champions/23: QUAL È IL QUADRO COMPLETO? BARCELLONA-MANCHESTER UNITED JUVENTUS-NANTES SALISBURGO-ROMA SPORTING CP-MIDJITLLAND SHAKTHAR DONETSK-RENNNES AJAX-UNION BERLINO BAYER LEVERKUSEN-MONACO SIVIGLIA-PSV EINDHOVEN LE DATEPER LA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA: 16-23 Febbraio Ottavi di finale: 9-16 marzo 2023 quarti di ...

Alla squadra di Spalletti, l'unica passata come prima, l'urna di Nyon ha riservato i tedeschi vincitori della passata edizione dell'che sono riusciti a qualificarsi da secondi nel pazzo ...Comunque l'Eintracht Francoforte è la detentrice dell', il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile" ha commentato l'allenatore attraverso il ...Europa League - Sorteggio spareggio per la fase ad eliminazione diretta (LIVE) - A.S. Roma - Tra poco a Nyon andrà in scena il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione dirett... - Marione.n ...Alle italiane impegnate in Champions League va di lusso: evitate le big. Due supersfide agli ottavi: PSG-Bayern e Liverpool-Real. In Europa League Juve e Roma fortunate. Prima partita di ottavi di ...