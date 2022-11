‘Da noi… a ruota libera’ | Giuseppe Zeno riceve l’albero del Giudice Giovanni Falcone

Leggi su funweek

(Di lunedì 7 novembre 2022)è stato ospite di Francesca Fialdini nel programma Dalibera. Un’occasione per l’attore per parlare del film tv dal titolo Tutto per mio figlio, che racconta la storia ispirata a fatti realmente accaduti di un uomo che si oppone al racket camorristico in onda su Rai1 domani, 7 novembre. LEGGI ANCHE: Alex, ‘Ciò che abbiamo dentro’: «Quell’attimo in cui non esiste nient’altro» Il messaggio della serie il cui protagonista è, proprio,, è per chi nella vita trova il coraggio di opporsi alla malavita. E così, Francesca Fialdini riserva un regalo all’amato attore. Si tratta deldedicato a, un ficus che è tuttora accanto alla casa dove abitava il. ...