Cop 27 a Sharm El-Sheikh | le immagini

Definito da molti la 'dell'implementazione' (dopo quella della 'negoziazione' di Glasgow), la 27esima Conference of the Parties diEl Sheikh, in Egitto, si inserisce in un contesto globale ...... Rishi Sunak Entra nel vivo oggi il 27esimo vertice Onu sui Cambiamenti Climatici, la Cop27, ospitato fino al 18 novembre nella località turistica diEl - Sheikh, in Egitto. Nel giorno in cui ...La Cop 27 di Sharm el-Sheikh – i cui lavori oggi entrano nel vivo – ha davanti a sé uno scenario davvero apocalittico: tra il 2030 e il 2050, si prevede che il cambiamento climatico provocherà circa ...(LaPresse) La premier Giorgia Meloni è a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per la Cop27, la conferenza sul clima alla quale partecipano 200 Paesi. A margine dell'evento, la presidente ...