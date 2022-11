Bergonzi | “Rigore Atalanta? Decisione giusta dell’arbitro Mariani”

(Di lunedì 7 novembre 2022)ritiene che ilassegnato all’è unaL’ex arbitro Maurointerviene ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Ecco le risposte a tutte le domande. Commento sul sorteggio di Champions delle italiane? “Credo sia stato un sorteggio fortunato, anche se bisognerà attendere lo stato di forma degli avversari da affrontare. Il Milan, tuttavia, incontrerà il Tottenham, l’avversario più complicato da superare. Il Napoli non deve temere nessuno, è un club davvero forte. L’Inter è superiore al Porto, può raggiungere i quarti di finale. Interessanti sono anche Psg-Bayern e Liverpool-Real Madrid. Il Club Brugge incontrerà il ...

