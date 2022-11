Monza-Verona | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 6 novembre 2022) Ile isudi, match valido per la tredicesima giornata di. Tutto pronto all’U-Power Stadium per questo scontro tra i lombardi, reduci da unadi risultati negativi, e gli scaligeri che invece devono fare i conti con sette sconfitte di fila, tre di queste col nuovo allenatore seppur con buone prestazioni. Appuntamento alle ore 15 di domenica 6 novembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi. SportFace.

... Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena,e ... Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli,,...In scaletta due partite di Serie A, Sampdoria - Fiorentina e, e dalle 16.15, per la Serie B, Como - Venezia. In scaletta il basket con Pesaro - Milano delle 17.00 con Pierpaolo Rivalta.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ultime 5 partite della 13ª giornata, due e sfide da non perdere: il derby della Capitale, Roma-Lazio, e il derby d’Italia, Juventus-Inter ...