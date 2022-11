Medici no vax reintegrati? Che presa in giro | non ci fanno entrare

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Nuovo appuntamento questa sera 6 novembre con Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda in diretta su La7. Al centro della puntata l'attualità politica, la cronaca ma anche ampio spazio, con ospiti ed esperti, ad alcuni argomenti che hanno catturato in questi ultimi giorni l'attenzione dell'opinione pubblica. Tra i temi, nel corso del programma, in primo piano la protesta che ha visto Napoli protagonista sul caro bollette e la crisi energetica. Ma Giletti si occuperà anche dei no vax, tornati di attualità dopo il decreto del governo Meloni sul reintegro died infermieri sospesi perché contrari al vaccino per il Covid. Nel servizio di Marco Agostini girato in un ospedale della Capitale una donna viene fatta allontanare perché nessuno per le norme di sicurezza anti covid puòa trovare un parente ricoverato: "Non ...