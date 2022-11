Agenzia ANSA

Confindustria etornano a cercarsi, sondano quali spazi possano esserci per far fronte comune con il nuovo governo ora che ci sono nuovi interlocutori e sono diverse le sensibilita' politiche, quindi i ...... e con il comitato dei cittadini a cui, durante questi anni, si sono aggiunte le associazioni dellee degli artigiani e i. Ma spesso sono stati anche i ricorsi a bloccare l'iter. La ... Imprese-sindacati, prove di fronte comune con il Governo - Italia Confindustria e sindacati tornano a cercarsi, sondano quali spazi possano esserci per far fronte comune con il nuovo governo ora che ci sono ...Il decreto da poco più di 9 miliardi che il governo adotterà la prossima settimana prorogherà fino a fine anno lo sconto di 30,5 centesimi sulle accise della benzina e ...