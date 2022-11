Anche Caroline Garcia raggiunge le semifinali alle Wta Finals

(Di domenica 6 novembre 2022) Dopo Iga Swiatek, Maria Sakkari e Aryna Sabalenka, la quarta e ultimasta delle Wtadi Forth Worth è la franceseche ha superato per 4 - 6 6 - 1 7 - 6 la russa Daria ...

Sabato in semifinale Iga Swiatek affronta Aryna Sabalenka mentre Maria Sakkari sfiderà proprioGarcia. Quello tra la francese e la russa è stato un match contraddistinto da break e ...Penso cheabbia uno stile di gioco che nessuno altro ha ; è un metro all'interno della linea di base, prendendo tutto in anticipo e con un colpo molto forte. Quindi sarà una tattica ...Dopo Iga Swiatek, Maria Sakkari e Aryna Sabalenka, la quarta e ultima semifinalista delle Wta Finals di Forth Worth è la francese Caroline Garcia che ha superato per 4-6 6-1 7-6 la russa Daria ...La numero 1 del mondo ha battuto facilmente la Garcia, mentre la 18enne americana è stata sconfitta dalla Kasatkina ...