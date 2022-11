Siravo apre Città Spettacolo con ‘Il re muore‘ | “Opera attuale Contento di tornare a Benevento”

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il debutto di ‘’, nella sua versione invernale con undici titoli in cartellone al Teatro Comunale di, è affidato a “Il re muore” di Eugène Ionesco con protagonisti Edoardo, Isabel Russinova e Gabriella Casali, diretti da Maurizio Scaparro., 67 anni e un percorso artistico di altissimo spessore, a poche ore dal debutto sannita si lascia andare ad un messaggio d’affetto per lasannita: “Amo molto ladi. E’ di una bellezza unica e particolare. Avrei gradito di lavorarci più spesso – sottolinea l’attore ad Anteprima24 – E’ un luogo dove torno volentieri e dove ho lavorato spesso in passato. Poi il Comunale è molto bello e spero che il ...

AMAT

...la famiglia che la abita ha avuto un enorme successo di pubblico e di critica e non a casola ... 'Ma se mi toccano', portato in scena da Edoardonel 2018, evoca la Napoli dell'800 dove tutto ...In scena Edoardo, Gabriella Casali e Alessandro DAmbrosi; musiche eseguite dal vivo dal ... Martedì 6 settembre (ore 19.30) il Secret Garden di via Barberia 25le porte a 'Carne viva', di e ... SANT'ELPIDIO A MARE, LA STAGIONE DEL CICCONI SI APRE GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE CON “IL RE MUORE”, PROTAGONISTA EDOARDO SIRAVO È un’ anteprima nazionale il primo titolo del programma in abbonamento del Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare proposto da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e Ministero della Cultura: ...Gli spettacoli del cartellone nato tra Comune e ATCL saranno sette. Da venerdì la campagna abbonamenti, prima rappresentazione il 20 novembre Saranno 7 gli spettacoli in abbonamento al Teatro Comunale ...