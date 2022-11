Orrore chavista | strappano le unghie a studentesse anti-regime

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 novembre 2022) Il piddino Massimiliano Smeriglio sarà una nuova Mogherini secondo l’opposizione cubana Se lo chiede il homepage il sito indipendente CubaNet, aggiungendo che le posizioni di Smeriglio sono fonte di imbarazzo per qualsiasi democratico, a prescindere dal partito. Per CubaNet Díaz-Canel ha trovato un possibile sostituto di Mogherini nell’eurodeputato Massimiliano Smeriglio, che ha ieri onorato per la sua attività a sostegno di Cuba e la sua lotta contro l’embargo degli Stati Uniti. Smeriglio ha fatto la copertina del quotidiano ufficiale Granma per una sua recente visita abbracciato a Diaz Canel. “È un peccato che Smeriglio sia andato così d’accordo con il leader comunista cubano. Speriamo che non cada nel ridicolo ridicolo come la Mogherini. Certo, la sua presenza sull’isola sarebbe stata più utile se si fosse interessato ai prigionieri politici che stanno scontando pene detentive ...