Manifestazione per la pace | Conte | “No al sesto invio di armi | serve confronto in Parlamento Qui la maggioranza silenziosa stanca dell’escalation”

A Roma va in scena la piazza della pace organizzata da sindacati e associazioniil cessate il fuoco subito in Ucraina,il negoziato e lo smantellamento degli arsenali nucleari, dopo che anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri ha ricordato l'urgenza di una "pace giusta". Il corteo è partito da ...Così il leader dei 5Stelle Giuseppe Conte dallala pace in Ucraina a Roma organizzata da oltre 600 organizzazioni."quanto riguarda l'invio di armi Crosetto ha annunciato che ...Cessate il fuoco, negoziato multilaterale subito e disarmo nucleare al centro della manifestazione per la pace promossa dalla coalizione "Europe for Peace" che si svolge oggi ...Il leader del Movimento 5 Stelle, alla manifestazione per la pace a Roma, torna a chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e sottolinea: “Non ...