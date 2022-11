Mancini | «Roma Lazio? Vincono i giallorossi 2-1»

(Di sabato 5 novembre 2022) Amantino, ex giocatore della, ha parlato in vista del derby contro laindicando la sua possibile vincitrice Amantino, ex giocatore della, ha parlato in vista del derby contro laindicando la sua possibile vincitrice. Le sue dichiarazioni a Il Messaggero: «Lavincerà il derby 2-1. Mourinho è un grande allenatore e comunicatore, il migliore di tutti. Non può sbagliare perché ti entra dentro e sa come tirarti fuori il meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

E visto a Venezia, Amantinosembrava proprio un tipo mansueto, scrive Stefano Carina su Il ... A fine stagione la. che lo aveva parcheggiato in laguna, lo porta a Trigoria. E qui, nell'...L'allenatore giallorosso confermerà Abraham in attacco. Deve scegliere chi giocherà in mezzo con Cristante e chi a sinistra ...Nicolò dal 1', più Matic che Camara Neanche il tempo di godersi la qualificazione al playoff di Europa League che la truppa guidata da Mourinho ha dovuto spostare focus ed energie sul derby. Il primo ...