Leggi Anche Imprese energetiche,: +60% di fatturato, ma aldanno quasi nulla Troppe scadenze ravvicinate - Anche dicembre sarà particolarmente impegnativo sul fronte fiscale. Entro il ...Dalle scadenze del 16 e del 30 novembre prossimi, ilincasserà ben 69 miliardi di euro. Secondo una stima elaborata dall'Ufficio studi della, le imprese, in particolare, saranno chiamate a ... Fisco, Cgia: a novembre una raffica di scadenze per le imprese, in arrivo 69 miliardi di euro all'erario Ingorgo fiscale all'orizzonte per le imprese, che tra il 16 e il 30 novembre dovranno rispettare una non stop di scadenze fiscali. Il fisco incasserà così, nelle prossime settimane, 69 miliardi di eur ...Dalle scadenze del 16 e del 30 novembre prossimi, infatti, il fisco incasserà 69 miliardi di euro, secondo una stima elaborata dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). Le imprese, in ...