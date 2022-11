Carlotta e la laurea-record | polemiche e scontro social Lucarelli-Burioni

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) –tra la giornalista Selvaggiae il virologo e docente universitario Robertosul caso diRossignoli, la studentessa ‘da’, modella e influencer, che si èta in Medicina a soli 23 anni all’Università San Raffaele di Milano con un anno d’anticipo. Cosa che ha fatto storcere il naso alla giornalista che ha chiesto conto di un iter universitario così rapido. A innescare la polemica è stato un editoriale, firmato di qualche giorno fa dallasu ‘Domani’, in cui ha sollevato numerose perplessità sulla formazione della ragazza. Perplessità raccolte da alcuni studenti che hanno inviato una richiesta di spiegazioni all’Ateneo milanese che ha risposto con una nota che, però, non ha placato gli animi. Tanto ...

Il motivo delle polemiche non si capisce, perché(che io non conosco, non insegno nel suo Corso di) non è una somara diventata di colpo brava al San Raffaele grazie a qualche ...Polemiche accantonate,si è già già messa a studiare per il test di specializzazione che ... Le critiche non hanno rovinato la gioia della. Le persone che mi conoscono mi stanno facendo ...Continua a far discutere il caso di Carlotta Rossignoli, 23enne di Verona laureatasi in ... ci sono i suoi compagni di corso che hanno inviato una lettera al presidente del corso di laurea ...(Adnkronos) – Scontro tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e il virologo e docente universitario Roberto Burioni sul caso di Carlotta Rossignoli, la studentessa ‘da record’, modella e influencer, ch ...