Supercoppa di Spagna | si gioca in Arabia Saudita | il via con Real-Valencia l’11 gennaio

... partecipando anche all'organizzazione dellaspagnola. Tra viaggi in giro per il mondo e ...il suo ritiro lo stesso giorno in cui è stata approvata la nuova legge sullo sport in. Un ...Commenta per primo La RFEF ha pubblicato il calendario della prossimadi, in programma a Riad, in Arabia Saudita, a gennaio. I l Real Madrid affronterà l'11 gennaio il Valencia, mentre la seconda semifinale, che si disputerà il 12, sarà tra Betis ...