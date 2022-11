Secondo Hotbird 13 in orbita con SpaceX

Il satellite EUTELSAT13G è ildi due satelliti progettati dal produttore Airbus Defence and Space e destinato a essere posizionato nella posizione di punta di Eutelsat a 13 gradi est ...Ciò significa che13G, una volta separato dalstadio, utilizzerà il proprio sistema di propulsione elettrica per raggiungere l'orbita di destinazione. Per la precedente missione ...Eutelsat Communications ha annunciato che il satellite EUTELSAT HOTBIRD 13G è stato lanciato con successo in orbita di trasferimento ...Eutelsat Communications ha annunciato che il satellite EUTELSAT HOTBIRD 13G è stato lanciato con successo in orbita di trasferimento ...