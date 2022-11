Queste persone non avranno più il Reddito di cittadinanza

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ildiera una misura già molto osteggiata prima del nuovo Governo, che ora piano piano sta abolendo Per chi punta alla sopravvivenza con ildivivrà a breve delle delusioni. Il Governo appena insediatosi tra le prime azioni messe in campo pare ci sarà l’abolizione deldidestinato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ausl Romagna

...che nel giro di pochi mesi era diventato un punto di riferimento per centinaia di. Anche ... Decreto anti - rave: un rischio concretorealtà si sentono minacciate dalle manovre del nuovo ...Inore due moto sono state sequestrate dai carabinieri e duesono state ascoltate in caserma nell'ambito delle ... Giornata Mondiale del Diabete 2022. Le iniziative a partire dal 5 novembre ROMA – Sono 90 i comuni laziali che non hanno un bancomat né una filiale bancaria nel proprio territorio. Una mancanza che costringe tanto i commercianti, quanto i cittadini, a spostarsi anche di 10 o ...«L'assegnazione di questo riconoscimento – aggiungono i coordinatori – ci permette di accendere i riflettori su persone e realtà positive e ispiranti. Per questo, ancora una volta, vi chiediamo di ...