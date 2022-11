Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero | donna in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Cerveteri. Attimi di paura questa mattina per una, vittima di un terribile incidente stradale. La vittima ha perso improvvisamente ildella propria auto andando arsiun. Soccorsa, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Leggi anche: Grave incidente a Roma: diverse auto coinvolte, una va a fuoco: ci sono feriti L’incidente in via del Sasso L’intervento è avvenuto questa mattina intorno alle 17.15. Siamo a Cerveteri e precisamente sulla strada provinciale 14A della via del Sasso, all’incrocio con via del Fosso di Fotignano. Vittima del sinistro una ragazza di trent’anni che ha improvvisamente perso ildella vettura andando ad impattare violentementeuna pianta di ulivo che si ...