Multe ai no vax over 50 | salta la sospensione nel dl Aiuti ter

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Niente emendamento al decretoter, restano quindi lecomminate ai no vax50. La conferma arriva da fonti gnative che spiegano come – nel pacchetto depositato al dl all’attenzione della commissione speciale di Montecitorio – il gno Meloni non abbia presentato l’emendamento per ladelle sanzioni per i non vaccinati. Come da decisione del Consiglio dei ministri, invece, nessun passo indietro sul reintegro dei sanitari non vaccinati, anticipato dall’esecutivo al 1 novembre dal 31 dicembre. Si tratta di “un segno di pacificazione”, ha spiegato ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci al Tg5. Per il ministro, infatti, “dobbiamo guardare avanti” mentre “le condizioni pandemiche stanno migliorando e abbiamo bisogno di avere questi ...