MotoGP | Uncini lascia il ruolo di responsabile della sicurezza Al suo posto il nipote di Ezpeleta

Finisce un'era per la. Dal 2023 infatti Franconon rivestirà più il ruolo di responsabile della sicurezza FIM per i Gran Premi, lasciando un vuoto che il suo successore Tomè Alfonso cercherà di colmare. Una ...Una vita in pista e un impegno totale per garantire la sicurezza dei piloti. O ra, però Francoha annunciato ufficialmente il ritiro e l'addio al ruolo di Safety Officer . L' ex campione del mondo della classe 500 (nel 1982), che ha ricoperto questo ruolo negli ultimi 30 anni tra Irta e ...Il pilota Mooney VR46 Luca Marini, dopo il primo posto conquistato in FP2, ha parlato con ottimismo in vista della prossima stagione di MotoGP ...L'ex pilota italiano dice basta: "Voglio stare di più con la mia famiglia". Pronto a succedergli Tomè Alfonso, chiamato ad una doppia missione ...