Meteo | novembrata in arrivo | è la prima volta nella storia Di cosa si tratta

... tanto che negli anni è stato coniato il termine 'ottobrata', ma per la prima volta nella storia potrebbe verificarsi anche nel mese di novembre dando origine alla ''. Secondo gli esperti, ...Tendenza: possibiledi San Martino con sole e temperature miti, salvo possibili disturbi al Nord. .Allerta meteo in Calabria | I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento ...TERAMO – Cerimonia “bagnata” questa mattina a Teramo per la celebrazione del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La pioggia, però, non ha ...