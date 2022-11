LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | Quartararo brilla anche in avvio di FP2 | Bagnaia non ingrana

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35si lancia con una gomma dura nuova all’anteriore (ed una media usata dietro), mentreopta per le stesse mescole girando però con pneumatici usati. 14.33 CadeCrutchlow, mentre Marc Marquez ritrova confidenza dopo la scivolata di inizio turno e gira in 1’31?375 con gomme hard-medie. 14.32 Martin fa un bel passo avanti e si porta in quinta posizione con un tempo di 1’31?2, a 121 millesimi dal leader. In pista adessoi due sfidanti per il titolo. 14.30al momento è 13° nella combinata a poco meno di due decimi dalla decima piazza occupata da Brad Binder, che vale la qualificazioneper il Q2. 14.28torna ai box ...

Francesco Bagnaia è leader della generale con un vantaggio di 23 punti sul suo unico inseguitore ancora in lizza per il titolo, ma in FP1 ha fatto fatica a trovare un buon feeling con la sua Ducati ...Il weekend della Comunità Valenciana èsu Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOWGian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha sottolineato la forza e la qualità del Napoli nella conferenza stampa della vigilia della partita contro la squadra di Spalletti: "Per ciò che hanno ...C’è grande attesa, e non può essere il contrario, per la sfida finale tra Francesco Bagnaia, a due punti dal titolo iridato (258 contro 235) e che proverà a realizzare il sogno di vincere il Mondiale ...