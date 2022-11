Da Logan a Star Wars | chi è entrato nel cast di The Acolyte

(Di venerdì 4 novembre 2022)non è in crisi. Anzi, Disney+ lancerà nel prossimo futuro tantissimi progetti televisivi. La macchina della produzione è stata già messa in moto per tantissime serie tv. Tantissimi fan non vedono l’ora di saperne di più su The, che proporrà una storia basata sul Lato Oscuro. In questi giorni si sarebbe aggiunta

BadTaste.it TV

Continuano le indiscrezioni su The Acolyte , la nuova serie diWars creata da Leslye Headland ( Russian Doll ) le cui riprese sono appena iniziate ai ...ricorderanno come co - protagonista di...... interprete di X - 23 nel film. L'attrice classe 2005 (!) è anche protagonista della serie His Dark Materials , ma presto potrebbe fare il suo debutto nel franchise diWars . Al momento ... The Acolyte: Dafne Keen nel cast della serie di Star Wars Star Wars, la serie Acolyte potrebbe aver trovato uno dei protagonisti: secondo i rumor è stata scelta un'attrice di Logan ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ...