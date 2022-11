Ascoli | Dionisi | «Gol in B? Mi rendo conto di aver fatto qualcosa di speciale Non esistono segreti»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Federico, attaccante dell’, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport della stagione e i gol in questa stagione Federico, attaccante dell’, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport della stagione e i gol in questa stagione. Le sue dichiarazioni: «Non sono legato ai numeri, i gol fatti me li ricordo quasi tutti però nelle ultime settimane ho percepito un po’ di pressione in più. Mi fa piacere e mi fa renderedidi? Abbiamo avuto una flessione dopo un buon avvio. Ora siamo una squadra, prima vivevamo di rendita e vivere dei ricordi nel calcio non aiuta. Bucchi? Ha saputo integrarsi al meglio e oltre a essere un ottimo allenatore è anche un grande ...

