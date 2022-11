Una Juve da record | 5 sconfitte su 6 in Champoion’s | complimenti!

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 3 novembre 2022) Quinta sconfitta su sei partite per lantus che chiude come peggio non poteva la sua disavventura in Champion’s. Unica magrissima consolazione, per i tifosi bianconeri, la vittoria del Benfica che consegna allantus l’Europa League, ma se ne riparlerà nel 2023. Adesso bisogna recuperare punti in campionato per guadagnarsi la ‘salvezza’ dalla serie B