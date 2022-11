(Di giovedì 3 novembre 2022)disagi sulle linee vesuviane gestite dall’Eav: in particolare si registrano ritardi al momento segnalati nell’ordine di 10 minuti sulla linea Napoli – Sorrento, già interessata ieri da disagi ben maggiori dopo che la parte alta di undellaè andata divelta, molto probabilmente a causa dell’urto con undi un albero lungo la tratta Napoli-Sorrento. La scoperta da parte degli operatori di Eav a bordo di un convoglio fermo per il normale servizio passeggeri a Castellammare di Stabia e diretto in penisola risale a ieri mattina. Ad allertare i controllori e gli utenti, l’insolito rumore che proveniva da una parte del convoglio: rumore che ha indotto il personale a procedere ad una verifica che ha portato alla scoperta dello ”scoperchiamento” di una parte della lamiera ...

Il Denaro

... È accaduto che ildelle 7:12 da Sorrento per Napoli si è praticamentenella stazione di Castellammare di Stabia. Dalla dirigenza daranno sicuramente colpa alla vecchiaia dei treni,...' È accaduto che ildelle 7:12 da Sorrento per Napoli - continua - si è praticamentenella stazione di Castellammare di Stabia. Dalla dirigenza daranno sicuramente colpa alla ... Treno scoperchiato da un ramo d'albero, Circumvesuviana in tilt anche oggi - Ildenaro.it Anche oggi disagi sulle linee vesuviane gestite dall’Eav: in particolare si registrano ritardi al momento segnalati nell’ordine di 10 minuti sulla linea Napoli – Sorrento, già interessata ieri da disa ...Si tratta della Circum delle 7.12 da Sorrento per Napoli, treno che – spiega il sindacato – “si è praticamente scoperchiato nella stazione di Castellammare di Stabia”. “Dalla dirigenza daranno ...