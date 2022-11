Roma Tor de’ Cenci Minaccia un 15enne per estorcergli denaro “Er Pastasciutta” 48enne romano arrestato dai Carabinieri

Partner Università di Padova, Università di Torino, Università diVergata, Università di Cagliari, Università di Verona, Celcam Centro per l'educazione ai linguaggi del cinema degli ...... il Teatro Biblioteca Quarticciolo e, appunto, Fortezza Est diPignattara. Firma la regia dello ... Segnaliamo anche che Eleonora Bernazza si potrà vedere sul palcoscenico, sempre ada domani, ...La sede Anagrafica del II Municipio di Piazza Grecia 23 chiude e cittadini sono costretti di imbarcarsi un viaggio di ore per raggiungere quella sostitutiva di via Goito 35 a Castro Pretorio.Prima storica vittoria del Colonna nel campionato di Promozione. E’ accaduto domenica scorsa a Tor Bella Monaca, su un campo (quello dove gioca la Virtus Roma) caro a mister Dino Di Julio che lì ci ha ...