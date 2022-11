(Di giovedì 3 novembre 2022)per chi compie un omicidio stradaledio alcol , dunque oltre il massimo dei dodici anni attualmente previsto, e in generale un aumentosanzioni per ...

ilgazzettino.it

Nessun incidente mortale è avvenuto in autostrada, numerosi quellistrade extraurbane principali (16). La fuoriuscita di veicoli senza il coinvolgimento di terzi è stata invece causa di 17 ......- e' automatica e viene disposta nelle medesime aree dove vengono sepolti i bambini nati. I ...nelle aule e ovunque ci sia bisogno di rivendicare il diritto di scegliere sui nostri corpi e... Morti sulle strade, Salvini: «Inasprimento delle pene per chi guida ubriaco o sotto effetto di droga» Ancora vittime del mare, ancora scene strazianti all'arrivo delle bare: tra loro anche due gemelline di appena venti giorni ...Inasprimento delle pene per chi compie un omicidio stradale sotto effetto di droga o alcol, dunque oltre il massimo dei dodici anni attualmente previsto, e in generale un aumento delle sanzioni ...