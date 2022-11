Il Faro online

... nel fango dell'alluvione di Sarno il 5 maggio 1998, a L'Aquila per il terremoto del 6 aprile 2009, in Emilia Romagna il 20 maggio 2012 e per l'alluvione dididel 12 novembre 2012. ...DI- A seguito della comunicazione da parte del Presidente della Provincia Alessandro Romoli, dell'apertura con l'azienda Cotral di un tavolo di discussione sui disservizi del ... Montalto di Castro. Studenti e disservizi Cotral: interviene il Comune CIVITAVECCHIA – Dal comitato Civitavecchia Bene Comune riceviamo e pubblichiamo: “A Tarquinia e Montalto di Castro è stato presentato un progetto di eolico offshore a 8 km dalla costa. È una distanza ...“A Tarquinia e Montalto di Castro è stato presentato un progetto di eolico offshore a 8 km dalla costa. È una distanza troppo piccola per non creare impatti paesaggistici e di intralcio alla navigazio ...