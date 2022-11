Milan e Barcellona si contendono Jorginho?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 novembre 2022)potrebbero dar vita ad una appassionante sfida di mercato in vista della prossima stagione. Entrambe, infatti, sarebbero sulle tracce del centrocampista italiano-brasiliano del Chelsea,, nonché regista della Nazionale italiana, in scadenza di contratto nel guigno del 2023 e dunque tesserabile a parametro zero.SU: QUAL’ È LA SITUAZIONE? Stando ai rumors, i catalani sarebbero decisamente più avanti nella corsa al giocatore, spinti soprattutto dalla richiesta del loro tecnico Xavi che ?o vorrebbe per alzare la qualità del centrocampo. Addirittura la trattativa pare sia già in fase avanzata, ma non può definirsi conclusa per l’inserimento del, seriamente interessato a puntare sul classe 78 per la sua ...