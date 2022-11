Mercoledì | quando esce la serie tv su Netflix | data di uscita | cast attori | trailer e trama

(Di giovedì 3 novembre 2022) Per tutti coloro che erano in attesa di conoscere ladidel mystery “” con protagonista la piccola figlia della famiglia Addams nelle vesti di una studentessa della Nevermore Academy, l’attesa è terminata.ha reso noto che la nuovatv sarà disponibile a partire dal 23 novembre. LaLaha aspetti investigativi e anche soprannaturali,Addams dovrà fare i conti con i suoi poteri paranormali e cercherà anche di impedire alcuni omicidi che coinvolgono persone della comunità diffondendo il terrore, ma anche di trovare risposte al mistero che riguarda i suoi genitori. Unaintrigata e fitta di colpi di scena che terrà i telespettatori con il fiato sospeso. Il ...

