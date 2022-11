Luca Onestini con l’ex fidanzata Ivana Mrazova | “È finita malissimo tra noi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022)si sono conosciuti e innamorati durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato con una bella amicizia diventata poi favolosa storia d’amore non appena usciti dalla casa più spiata d’Italia. I due sono stati insieme per quasi quattro lunghi anni, ma ad un certo punto hanno cominciato a circolare indiscrezioni rivelatesi poi vere. A dare per primo la notizia è statotronista di Uomini e Donne. Qualche giorno fa, con un messaggio su Instagram, dove ha più di 1 milione di followers, ha scritto che è stata una storia d’amore stupenda e che lui la ricorderà sempre con un sorriso. Ha anche aggiunto che loro hanno provato e riprovato a far funzionare tutto, aspettandosi, sostenendosi, ma che alla fine le loro strade devono ...