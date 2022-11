Inter verso la Juve senza Lukaku | il Belgio spera di averlo in Qatar

Dopo il nuovo stop, per un risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro, Lukaku ha concordato con l'la possibilità di continuare le proprie cure in Belgio . Salterà ...... il centrocampista infatti oggi ha svolto buona parte dell'allenamento in gruppo e, se non ci saranno sorprese nei prossimi tre allenamenti prima di Juve -, verrà convocato per il derby d'...Uno dei tre big match della 13° giornata di Serie A, oltre ad Atalanta-Lazio e al derby della Capitale tra Roma e Lazio, sarà Juventus-Inter, il cosiddetto Derby d’Italia al quale le sue squadre ...Come riferito da Sky Sport 24, Marcelo Brozovic ha svolto buona parte della seduta d'allenamento odierna insieme al resto del gruppo. Non dovessero emergere ulteriori intoppi, il ...