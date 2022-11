I primi 60 anni di Carvico Spa | tre costumi da bagno su 5 sono realizzati con i loro tessuti

(Di giovedì 3 novembre 2022). È il 1962 quando, neidel boom economico in Italia, da un’intuizione di Giuseppe Colnaghi nasce Tessitura diSas, la prima azienda italiana specializzata nella tessitura, tintoria e finissaggio inizialmente concentrata nella produzione dia navetta, che prende il nome dalla città lombarda nella quale trova la sua sede:. Un progetto vincente che precorre i tempi e che negli‘70 si apre al mondo deiindemagliabili elasticizzati confermando il suo successo prima a livello nazionale e poi internazionale. Una scommessa che si è trasformata in affermata realtà aziendale sotto la guida di Laura Colnaghi Calissoni, dal 2005 al vertice del Gruppocome Presidente e Amministratore ...

Il Manifesto

...risalire a prima del misterioso disturbo all'orecchio interno che l'aveva colpito a dodici, ... sebbene subliminale, qualunque suono esterno fosse penetrato nel buio avviluppante dei suoi...Giorgia Meloni tiene molto alle questioni identitarie, come dimostra la scelta di dedicare iprovvedimenti del governo all'obiettivo di creare sul piano simbolico un'emergenza che non c'...... Un convegno dedicato ai primi anni del «manifesto» visto dalla Francia | il manifesto