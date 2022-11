Ginnastica | Rebeca Andrade incoronata Reginetta all-around | trionfo ai Mondiali | battuta Shiles Maggio e D’Amato fuori dalla top-8

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022)è la nuovadella Polvere di Magnesio. La brasiliana si è laureata Campionessa del Mondo all-, dominando la finale del concorso generale individuale andata in scena a Liverpool.assoluto e ampiamente meritato per laclasse nativa di Guarulhos: lo scorso anno mancò l’assalto alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo a causa di qualche sbavatura al corpo libero (si dovette accontentare dell’argento), questa sera ha giganteggiato in maniera perentoria e ha portato il titolo iridato per la prima volta in Sudamerica. Lo scettro viaggia lontana da USA e Europa orientale per la seconda volta nella storia, in passato soltanto la nostra Vanessa Ferrari (nel 2006) era riuscita in questa folle magia. La 23enne conquista il secondo oro iridato della ...