Dl aiuti ter | salta sospensione multe per non vaccinati In Cdm niente bollette | solo Nadef e aggiustamento di bilancio

Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dlin discussione in commissione speciale alla Camera. Si tratta di 4 proposte di modifica che vanno dalle accise sul carburante ai mutui per la casa per i giovani under 36 . Nel pacchetto non ...Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dlin discussione in commissione speciale alla Camera. Si tratta di 4 proposte di modifica che vanno dalle accise sul carburante ai mutui per la casa per i giovani under 36. Nel pacchetto non è ...(Teleborsa) - Depositato in Commissione speciale alla Camera il pacchetto di emendamenti del governo al decreto aiuti ter che dovrebbe approdare in Aula martedì prossimo. Le proposte di ...Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione speciale alla Camera. Si tratta di 4 proposte di modifica che vanno dalle accise sul ...