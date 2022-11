ATP Parigi-Bercy | a che ora e dove vedere Musetti-Ruud oggi in TV e streaming

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il programma degli ottavi di finale didell’ATPsi apre con la sfida tra il nostro Lorenzo, unico italiano a essere rimasto in corso dopo le eliminazioni di Sonego, Sinner e Fognini, e il numero 4 del mondo Casper. Sulla carta, il favorito d’obbligo è il finalista dell’ultimo US Open, ma il talento di Carrara può riservare più di una sorpresa questa mattina. Non è un mistero che il numero 3 del tennis italiano stia attraversando un momento di forma straordinario, come dimostrano le due semifinali di Sofia e Firenze, oltre naturalmente il titolo di Napoli, il tutto concentrato nel mese di ottobre. E non è nemmeno più una notizia che dopo la finale dello US Openabbia tirato un po’ i remi in barca, senza più dare l’impressione di essere dominante ...