A rivelare i dettagli è un ex compagno nel documentario televisivo Charles | Our New King Da ragazzo | il futuro re Carlo veniva spesso picchiato dai compagni

Leggi su iodonna

(Di giovedì 3 novembre 2022) Prima del suo arrivo nella scuola scozzese di Gordonstoun, che era stata frequentata anche dal padre Filippo, gli studenti avevano ricevuto l’ordine di trattare il principecome uno di loro. Ma come ha rivelato un suo vecchiodi scuola, per ilre, quello fu in realtà l’inizio di un periodo molto duro, isolato dagli altri studenti che si divertivano a picchiarlo.d'Inghilterra: 71 anni in 71 foto guarda le foto Reterrorizzato dai bulli, il racconto di un exI ...