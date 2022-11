WWE | Il periodo di pausa di Kevin Owens è concordato | si aspetta il momento giusto per rilanciarlo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)manca dai tv show WWE da qualche tempo. Ci si è interrogati sui possibili motivi di questa assenza e, addirittura, è stata avanzata l’ipotesi che essa dipendessa dald’oro di Sami Zayn all’interno delle dinamiche della Bloodline. In realtà non è così e nemmeno l’assenza è dovuta a problemi fisici. Si tratta di undie KO tornerà in tv al. La WWE ha dei piani per lui e si attende ilper lanciarlo. Si attende ilnon appare in tv da qualche tempo. Ringside News ha cercato di raccogliere qualche informazione sulla sua situazione e ciò che è ...

Zona Wrestling

Inoltre, segnaliamo che per unlimitato è disponibile un imperdibile bonus gratuito, per ...Stardew Valley 40% di sconto Streets of Rage 4 50% di sconto The Messenger 60% di sconto...Fate i vostri acquisti a temaqui su Amazon . La fondazione e la successiva partecipazione di Inoki alla NJPW (New Japan Pro Wsrestling) " in questofu campione dei pesi massimi IWGP. ... WWE: Sasha Banks era presente nel Backstage di un Live Event, si avvicina il suo ritorno Kevin Owens manca dai tv show WWE da qualche tempo. Ci si è interrogati sui possibili motivi di questa assenza e, addirittura, è stata avanzata l'ipotesi che essa dipendessa dal momento d'oro di Sami ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...