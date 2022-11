Perché Can Yaman e Francesca Chillemi non si seguono più su IG? Spunta strategia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) In questo periodo, molti fan della serie Viola come il mare si stanno ponendo delle domande in merito ai due protagonisti, Can. Nello specifico, i due hanno smesso di seguirsi sui social e la cosa sta generando molti sospetti. Gli attori hanno litigato o c’è qualche altro motivo dietro la loro decisione? Scopriamo tutto quello che è emerso. Lo strano gesto di Cansu Instagram Canhanno smesso di seguirsi sui social. I due protagonisti indiscussi di Viola come il mare hanno dato luogo a questo avvenimento a un passo dalla messa in onda dell’ultima puntata della fiction. Questo, chiaramente, ha spinto molti telespettatori a farsi delle domande a ...

Il Fatto Quotidiano

'poter dire che gli involtini primavera' o la zuppa del benessere (una delle ricette del suo ... 'asfaltato negli ultimi anni dallo strapotere degli all youeat'. Ed è da qui che Giada Zhang ...Io sono fortunatoil tutto si sta svolgendo in maniera amichevole ". Instagram content This contentalso be viewed on the site it originates from. Il quaterback dei Tampa Bay Buccaneers ... Da Alessandro Cattelan a Pierluigi Diaco passando per Can Yaman: i ‘flop’ non sono tutti uguali,…